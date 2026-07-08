Умер капитан резервной команды «Нима» Тева Родригес

Французский клуб «Ним Олимпик» во вторник, 7 июля, официально сообщил о смерти 19‑летнего капитана резервной команды Тевы Родригеса. Причиной трагедии стали травмы, полученные в результате дорожно-транспортного происшествия в минувшее воскресенье.

«Сегодня скорбит вся наша футбольная семья. Он был больше, чем игрок — воспитанник клуба, ценимый одноклубник, искренний друг. Его всегда отличали страсть к футболу, улыбка и доброта. Он нёс в себе ценности боевого духа, мужества и уважения к сопернику — всё то, что является ДНК нашего клуба», — говорится в заявлении «Нима».

Родригес присоединился к академии клуба в 12‑летнем возрасте, прошёл все этапы подготовки и в нынешнем сезоне стал капитаном резервного состава. В знак траура «Ним» заменил свой логотип на чёрную версию на официальном сайте и в социальных сетях.