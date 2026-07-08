Европарламент проведёт расследование в отношении Инфантино из-за скандала с Трампом

Европарламент намерен провести расследование в отношении президента ФИФА Джанни Инфантино из-за его контактов с главой США Дональдом Трампом во время ЧМ-2026, сообщает ESPN. Ранее стало известно, что американский президент позвонил Инфантино с просьбой отменить красную карточку футболисту сборной США на чемпионате мира. ФИФА действительно отменила удаление, однако, по заявлению организации, со звонком Трампа это не связано.

Отмечается, что в этический комитет ФИФА уже направили более 30 недовольных писем и жалоб по ситуации с отменой красной карточки игроку США. В Европарламенте считают, что «Инфантино и ФИФА поддаются требованиям администрации Трампа».

В рамках расследования будет установлено, действительно ли звонок Трампа президенту ФИФА повлиял на решение об отмене красной карточки.