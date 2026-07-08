Бывший директор школы Майкла Олисе: он не высокомерен, а просто очень застенчив

Бывший директор школы французского полузащитника Майкла Олисе, мадам Андерсон, встала на защиту футболиста от критиков, обвиняющих его в высокомерии и безразличии.

«Меня ужасно злит, когда его называют вальяжным или высокомерным, он просто очень застенчив. В классе Майкл никогда не поднимал руку, потому что не хотел привлекать к себе внимание. Он был хорошим учеником, особенно в математике, но футбол уже тогда был его вселенной. Олисе рос перфекционистом, но всегда предпочитал оставаться в тени. Даже когда дети шли за медалями, он оставался в стороне. А когда его хвалили за забитый мяч, Майкл просто прикладывал палец к губам и бежал на свою позицию, глядя в пол», — приводит слова Андерсон издание L'Equipe.