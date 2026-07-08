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Сборная Бразилии вернулась на родину после вылета с чемпионата мира — 2026 в составе одного игрока — защитника «Фламенго» Данило.

Самолёт сборной Бразилии вернулся на родину с единственным игроком на борту — источник
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Сборная Бразилии вернулась на родину после вылета с чемпионата мира — 2026 в составе одного игрока — защитника «Фламенго» Данило Луис да Силва. Об этом сообщает издание Folha de S.Paulo.

По информации источника, все 26 футболистов сборной Бразилии были отпущены сразу после поражения от Норвегии (1:2) в матче 1/8 финала ЧМ-2026. Однако многие игроки решили полететь в другие страны. Там они проведут отпуск или позже присоединятся к своим клубам для предсезонной подготовки.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
05 июля 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Бразилия
Окончен
1 : 2
Норвегия
0:1 Холанд – 79'     0:2 Холанд – 90'     1:2 Неймар – 90+10'    

Главный тренер сборной Карло Анчелотти на следующий день после поражения команды отправился в Канаду, где у его семьи есть дом.

Уступив Норвегии в 1/8 финала, сборная Бразилии показала худший результат на первенстве планеты в XXI веке.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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