Самолёт сборной Бразилии вернулся на родину с единственным игроком на борту — источник

Сборная Бразилии вернулась на родину после вылета с чемпионата мира — 2026 в составе одного игрока — защитника «Фламенго» Данило Луис да Силва. Об этом сообщает издание Folha de S.Paulo.

По информации источника, все 26 футболистов сборной Бразилии были отпущены сразу после поражения от Норвегии (1:2) в матче 1/8 финала ЧМ-2026. Однако многие игроки решили полететь в другие страны. Там они проведут отпуск или позже присоединятся к своим клубам для предсезонной подготовки.

Главный тренер сборной Карло Анчелотти на следующий день после поражения команды отправился в Канаду, где у его семьи есть дом.

Уступив Норвегии в 1/8 финала, сборная Бразилии показала худший результат на первенстве планеты в XXI веке.