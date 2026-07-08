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Радченко: мало кто верил, что Норвегия пробьётся в 1/4 финала ЧМ-2026 и обыграет Бразилию

Радченко: мало кто верил, что Норвегия пробьётся в 1/4 финала ЧМ-2026 и обыграет Бразилию
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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Радченко поделился мнением о выступлении сборной Норвегии на чемпионате мира 2026 года.

«Норвегия — хорошая команда с игровой дисциплиной. Они очень хорошо готовятся к каждому матчу. Нет сверхъестественного контроля мяча, но за счёт командной дисциплины они пробились в 1/4 финала. Есть Холанд на острие атаки, они очень здорово используют его при любых атакующих действиях команды, это даёт результат. Молодцы! Так бывает, что они даже сборную Бразилии прошли. Мало кто верил в это», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

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