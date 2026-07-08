Радченко: Месси обвинили бы во всех грехах, если бы Аргентина вылетела от Египта

Российский экс-футболист Дмитрий Радченко высказался по итогам матча 1/8 финала ЧМ-2026 между Аргентиной и Египтом (3:2).

«Матч Аргентины и Египта получился очень эмоциональным и зрелищным. Такие игры украшают чемпионат мира, когда исход многих встреч решается на последних минутах. Это даёт очень много эмоций. Игра получилась классной! Для Месси матч с Египтом был ключевым в его карьере. Мы все прекрасно понимаем: если бы он не забил пенальти, а Аргентина вылетела бы, болельщики сборной стали бы говорить про него много нелестных слов.

Могли бы обвинить его во всех грехах. Но то самообладание, которое у него есть на протяжении всего матча, дорогого стоит. Он не опускал руки и продолжал верить до самого последнего момента, что Аргентина пройдёт. И те слёзы, которые у него были после игры, — этим всё сказано», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.