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Радченко: Месси обвинили бы во всех грехах, если бы Аргентина вылетела от Египта

Радченко: Месси обвинили бы во всех грехах, если бы Аргентина вылетела от Египта
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Российский экс-футболист Дмитрий Радченко высказался по итогам матча 1/8 финала ЧМ-2026 между Аргентиной и Египтом (3:2).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
07 июля 2026, вторник. 19:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 2
Египет
0:1 Ибрахим – 15'     0:2 Зико – 67'     1:2 Ромеро – 79'     2:2 Месси – 83'     3:2 Фернандес – 90+2'    

«Матч Аргентины и Египта получился очень эмоциональным и зрелищным. Такие игры украшают чемпионат мира, когда исход многих встреч решается на последних минутах. Это даёт очень много эмоций. Игра получилась классной! Для Месси матч с Египтом был ключевым в его карьере. Мы все прекрасно понимаем: если бы он не забил пенальти, а Аргентина вылетела бы, болельщики сборной стали бы говорить про него много нелестных слов.

Могли бы обвинить его во всех грехах. Но то самообладание, которое у него есть на протяжении всего матча, дорогого стоит. Он не опускал руки и продолжал верить до самого последнего момента, что Аргентина пройдёт. И те слёзы, которые у него были после игры, — этим всё сказано», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

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