Заур Тедеев: Холанд — один из лучших нападающих на планете

Бывший главный тренер «Акрона» Заур Тедеев поделился мнением об игре сборной Норвегии и нападающего Эрлинга Холанда на чемпионате мира — 2026.

«Учитывая, как играли норвежцы весь турнир, для меня их проход в следующую стадию не стал откровением. Норвегия — сильная команда с хорошими футболистами. Она лучше контролировала мяч, полностью владела преимуществом, поэтому всё случилось закономерно. Мне кажется, Бразилия — сегодня не та сборная, которая способна выиграть турнир. На каком-то этапе она должна была вылететь. Но Анчелотти в любом случае – великий тренер.

Что касается Холанда, это один из лучших нападающих на планете прямо сейчас. У него ярко выражены физические качества. При своих габаритах он достаточно ловкий футболист, умеет играть на опережение, хорош в единоборствах, способен подстроиться под любую передачу. Считаю Холанда самым сильным игроком сегодня, потому что он всегда создаёт опасность для соперника в штрафной площади», — сказал Тедеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.