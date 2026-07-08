Дегтярёв: с большим интересом наблюдаю за «Акроном»

Министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярёв высоко оценил развитие тольяттинского ФК «Акрон».

«С большим интересом наблюдаю за футбольным клубом «Акрон». Частная инициатива, грамотная команда управленцев, чёткие миссия и целеполагание.

Глава холдинга «Акрон» Павел Морозов уже много лет развивает футбольную экосистему в Тольятти в Самарской области. Строит и реконструирует футбольные поля и манежи. Растит и обеспечивает будущее сотням детей. Всё за свой счёт. В его ведении футбольная школа, легендарная Академия Коноплёва, ФК «Акрон-2» и ФК «Акрон».

Подобный подход должен стать модельным в РПЛ. Как и экосистема «Краснодара».

Уважение», — написал Дегтярёв на своей странице в социальных сетях.

В сезоне-2025/2026 «Акрон» финишировал на 13-м месте. Чтобы сохранить прописку в Российской Премьер-Лиге, клубу нужно было успешно пройти через стыковые матчи. По сумме двух встреч «Акрон» обыграл «Ротор» (2:1) и получил право выступать в высшем дивизионе в следующем сезоне.