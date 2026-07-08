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Министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярёв высоко оценил развитие тольяттинского ФК «Акрон».

Дегтярёв: с большим интересом наблюдаю за «Акроном»
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Министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярёв высоко оценил развитие тольяттинского ФК «Акрон».

«С большим интересом наблюдаю за футбольным клубом «Акрон». Частная инициатива, грамотная команда управленцев, чёткие миссия и целеполагание.

Глава холдинга «Акрон» Павел Морозов уже много лет развивает футбольную экосистему в Тольятти в Самарской области. Строит и реконструирует футбольные поля и манежи. Растит и обеспечивает будущее сотням детей. Всё за свой счёт. В его ведении футбольная школа, легендарная Академия Коноплёва, ФК «Акрон-2» и ФК «Акрон».

Подобный подход должен стать модельным в РПЛ. Как и экосистема «Краснодара».

Уважение», — написал Дегтярёв на своей странице в социальных сетях.

В сезоне-2025/2026 «Акрон» финишировал на 13-м месте. Чтобы сохранить прописку в Российской Премьер-Лиге, клубу нужно было успешно пройти через стыковые матчи. По сумме двух встреч «Акрон» обыграл «Ротор» (2:1) и получил право выступать в высшем дивизионе в следующем сезоне.

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