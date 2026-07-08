Генеральный директор «Монако» допустил уход Погба из клуба этим летом

Генеральный директор «Монако» Тьяго Скуро на пресс-конференции в среду заявил, что полузащитник Поль Погба может покинуть клуб в летнее трансферное окно. Контракт 33-летнего француза рассчитан ещё на один сезон, однако решение о его будущем будет зависеть от физической готовности и мнения главного тренера Филипе Луиса.

«Это очень сложная тема. Мы испытываем огромное уважение к человеку. Когда он пришёл, он был настроен очень позитивно, помогал молодым игрокам. Но правда в том, что проект с ним в прошлом сезоне не сработал. Когда мы его начинали, ожидания были совсем другими. Сейчас, полагаю, нужно быть справедливыми по отношению к нему: следить за его подготовкой каждую неделю, смотреть, как он прогрессирует физически и технически. А дальше решение за тренером — предоставит ли ему Филипе Луис игровое время или нет. Этим летом мы увидим, каков уровень Поля. Возможен ли его уход? Да, конечно. Отношения с ним всегда были открытыми и прозрачными. Если в какой-то момент цели игрока и клуба разойдутся, нужно будет искать решение. Выступление на поле даст все необходимые ответы. Возможно, он уйдёт, а возможно, останется», — цитирует Скуро L'Équipe.

Погба присоединился к «Монако» летом 2025 года и провёл шесть матчей после длительного перерыва в карьере.