В ООН осудили высказывания сенатора Парагвая в адрес Мбаппе

Члены Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) публично осудили оскорбительные высказывания парагвайского сенатора Селесте Амарильи в адрес капитана сборной Франции Килиана Мбаппе.

«Расистские и дегуманизирующие высказывания сенатора Парагвая Селесте Амарильи в адрес французского футболиста Килиана Мбаппе заслуживают самого решительного осуждения и, к сожалению, не являются единичным случаем. Сообщения о проявлениях расизма во время чемпионата мира 2026 года отражают более широкую проблему, существующую в футболе и спорте в целом.

Государственные должностные лица несут повышенную ответственность за то, чтобы в своих публичных высказываниях противостоять расизму, дискриминации и языку ненависти.

Государства и спортивные организации должны активно предотвращать любые проявления расизма и других форм дискриминации. Они также обязаны обеспечивать наличие независимых и эффективных механизмов привлечения к ответственности.

Компании, владеющие социальными сетями, также несут ответственность за предотвращение и пресечение расовой дискриминации и ксенофобских проявлений на своих платформах в соответствии с международными стандартами в области прав человека», — говорится в заявлении организации.

Напомним, ранее Амарилья в оскорбительной форме раскритиковала форварда сборной Франции Килиана Мбаппе за то, что тот не пожал руку вратарю национальной команды Парагвая Орландо Хилю после матча сборных в 1/8 финала чемпионата мира — 2026. Позже француз ответил на это заявление — Селесте пригрозила игроку тюрьмой, напомнив об инциденте с Роналдиньо.