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Радченко: Роналду лукавит, что для него нет разницы между чемпионатами Европы и мира

Радченко: Роналду лукавит, что для него нет разницы между чемпионатами Европы и мира
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Российский экс-футболист Дмитрий Радченко отреагировал на слова форварда сборной Португалии Криштиану Роналду, который приравнял победу на чемпионате Европы к триумфу на чемпионате мира.

«У Роналду, конечно, была мечта выиграть чемпионат мира. Он говорил, что для него это неважно — сборная Португалии выиграла чемпионат Европы (смеётся). Все прекрасно понимают, что Кубок мира — основной титул планеты. Роналду лукавит, когда говорит, что нет разницы между чемпионатом Европы и чемпионатом мира.

Карьера футболиста очень короткая, а чемпионат мира проходит раз в четыре года. Выиграть этот турнир такому футболисту — самая высокая награда, которой у него до этого не было. Безусловно, в сборной Португалии есть хорошие футболисты и стимул. Но это не та сборная, на которую делали ставку эксперты на чемпионате мира», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

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