«Спартак» — «Рубин»: онлайн-трансляция товарищеского матча начнётся в 19:30 мск

Сегодня, 8 июля, состоится товарищеский матч между московским «Спартаком» и казанским «Рубином». Игра пройдёт на домашнем стадионе красно-белых «Лукойл Арена». Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск. В прямом эфире встречу покажет Okko. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию.

11 июля «Спартак» проведёт товарищеский матч с «Локомотивом». Игра пройдёт на домашнем стадионе железнодорожников «РЖД Арена». «Рубин» 11 июля встретится с самарскими «Крыльями Советов». Товарищеский матч пройдёт на базе казанского клуба.

По итогам минувшего сезона Мир РПЛ «Спартак» набрал 52 очка и занял четвёртое место. «Рубин» заработал 43 очка и расположился на восьмой строчке.