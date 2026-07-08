Тедеев: после матча с Египтом стал сомневаться в победе Аргентины на чемпионате мира

Бывший главный тренер «Акрона» Заур Тедеев прокомментировал исход матча 1/8 финала ЧМ-2026 между Аргентиной и Египтом (3:2).

«После матча с Египтом я стал даже больше сомневаться в победе Аргентины на чемпионате мира. Безусловно, в команде собраны хорошие футболисты, у неё сильный характер. Мне вообще сборная Аргентины напоминает великое и светлое прошлое Советского Союза, когда народ жил по-братски. Аргентина — это команда братьев, которые до конца бьются друг за друга.

Победа над Египтом абсолютно закономерна. Месси показал выдающиеся 15 минут игры, пока самые яркие на всём чемпионате мира на сегодняшний день. Но мне кажется, оборона сборной, которая претендует на золото, должна быть сильнее. Четыре пропущенных мяча за два матча — это много.

Но скажу честно: единственная команда, за которую я болею вместе со своей семьёй, это Аргентина. Поддерживаю её ещё со времён Марадоны. И теперь, после всех сыгранных матчей Месси, мне кажется, что он даже сильнее Марадоны. У меня ком в горле стоял при виде его слёз после матча с Египтом — я даже сам прослезился. На нём лежала огромная ответственность. Месси прекрасно понимает, что такое команда, какое отношение он к ней имеет. Плюс он не забил пенальти. Наверное, сильно переживал — для него это невероятный удар. Всё это вкупе вызвало такие эмоции», — сказал Тедеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.