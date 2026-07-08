Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Аморим: очень верю в Рамуша, посмотрите, что он сделал с Хорватией

Аморим: очень верю в Рамуша, посмотрите, что он сделал с Хорватией
Комментарии

Главный тренер «Милана» Рубен Аморим высказался о нападающем команды Гонсалу Рамуше и вингере Рафаэле Леау, которые вернулись в клуб после чемпионата мира 2026 года. Португальский специалист высоко оценил игру обоих футболистов.

«Я очень верю в Рамуша! Посмотрите, что он сделал в матче с Хорватией в окружении трёх соперников! Я вижу в нём большого игрока. Леау? Это наш футболист, он провёл отличный чемпионат мира», — цитирует Аморима Лука Манинетти.

Рамуш перешёл в «Милан» из «Пари Сен-Жермен» в летнее трансферное окно за рекордную для итальянского клуба сумму. На чемпионате мира 2026 года он провёл два матча и забил один гол, отличившись в ворота Хорватии в 1/16 финала. Леау на мировом первенстве отметился одним голом и одной голевой передачей в пяти встречах и помог сборной Португалии дойти до 1/8 финала, где команда уступила Испании.

Аморим возглавил «Милан» в июне 2026 года, ранее он тренировал «Спортинг» и «Манчестер Юнайтед».

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Рубен Аморим мечтает подписать Вирджила ван Дейка в «Милан»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android