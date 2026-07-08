Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Аморим — о Модриче: я хочу, чтобы Лука остался, и, если нужно, приеду за ним лично

Аморим — о Модриче: я хочу, чтобы Лука остался, и, если нужно, приеду за ним лично
Комментарии

Новый главный тренер «Милана» Рубен Аморим публично подтвердил намерение сохранить полузащитника Луку Модрича в команде на следующий сезон-2026/2027. Хорватский полузащитник, чей контракт истёк в конце июня, изначально склонялся к уходу из-за непопадания клуба в Лигу чемпионов.

«Я хочу, чтобы Модрич остался. Я уже поговорил с Лукой, и, если потребуется… я поеду и заберу его лично! Я хочу, чтобы Модрич был с нами в этом сезоне», — приводит слова Аморима Фабрицио Романо в социальной сети X.

Прошлым летом Модрич перешёл в «Милан» из мадридского «Реала» на правах свободного агента. В минувшем сезоне-2025/2026 Лука принял участие в 37 матчах во всех турнирах, забил два мяча и отдал три результативные передачи.

Материалы по теме
40-летний Модрич близок к подписанию нового контракта с «Миланом» — Бианчин
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android