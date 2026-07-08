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Платформа Polymarket изменила своё решение и установила новый исход события — «Да».

Рынок ставок засчитал слёзы Роналду после вылета Португалии с ЧМ-2026
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Платформа Polymarket, которая принимала ставку, заплачет ли 41-летний нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду на чемпионате мира — 2026, изменила своё решение и установила новый исход события — «Да». Об этом сообщает официальный сайт организации.

«На момент публикации данного разъяснения существуют соответствующие требованиям фото- и видеодоказательства, снятые на поле после матча Португалия — Испания, на которых Криштиану Роналду плачет, а слёзы на его лице хорошо различимы», — говорится в заявлении.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
06 июля 2026, понедельник. 22:00 МСК
Португалия
Окончен
0 : 1
Испания
0:1 Мерино – 90+1'    

Ранее компания отказалась засчитывать «плач» звёздного форварда после поражения в матче 1/8 финала ЧМ-2026 с Испанией (0:1), из-за чего среди болельщиков возникли споры.

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