Рынок ставок засчитал слёзы Роналду после вылета Португалии с ЧМ-2026

Платформа Polymarket, которая принимала ставку, заплачет ли 41-летний нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду на чемпионате мира — 2026, изменила своё решение и установила новый исход события — «Да». Об этом сообщает официальный сайт организации.

«На момент публикации данного разъяснения существуют соответствующие требованиям фото- и видеодоказательства, снятые на поле после матча Португалия — Испания, на которых Криштиану Роналду плачет, а слёзы на его лице хорошо различимы», — говорится в заявлении.

Ранее компания отказалась засчитывать «плач» звёздного форварда после поражения в матче 1/8 финала ЧМ-2026 с Испанией (0:1), из-за чего среди болельщиков возникли споры.