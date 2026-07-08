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Неймар взял паузу после вылета с ЧМ-2026, его будущее под вопросом

Неймар взял паузу после вылета с ЧМ-2026, его будущее под вопросом
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Нападающий «Сантоса» Неймар после завершения чемпионата мира 2026 года получил от клуба несколько дней отдыха. Футболист остаётся в США с семьёй, а его возвращение в расположение команды пока не согласовано. Ожидается, что игрок пробудет в отпуске не менее 10 дней, сообщает Globo.

По данным источника, «Сантос» намерен провести переговоры с 34‑летним форвардом и его представителями, однако дата встречи ещё не определена. В клубе ждут, когда Неймар восстановится после вылета сборной Бразилии с турнира, который стал для него последним в карьере на мировых первенствах. Ранее отец игрока в социальных сетях призвал сына не завершать карьеру.

Бразилия выбыла в 1/8 финала, уступив Норвегии. Неймар провёл на турнире два матча и забил один гол.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
05 июля 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Бразилия
Окончен
1 : 2
Норвегия
0:1 Холанд – 79'     0:2 Холанд – 90'     1:2 Неймар – 90+10'    
Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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