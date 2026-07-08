Неймар взял паузу после вылета с ЧМ-2026, его будущее под вопросом

Нападающий «Сантоса» Неймар после завершения чемпионата мира 2026 года получил от клуба несколько дней отдыха. Футболист остаётся в США с семьёй, а его возвращение в расположение команды пока не согласовано. Ожидается, что игрок пробудет в отпуске не менее 10 дней, сообщает Globo.

По данным источника, «Сантос» намерен провести переговоры с 34‑летним форвардом и его представителями, однако дата встречи ещё не определена. В клубе ждут, когда Неймар восстановится после вылета сборной Бразилии с турнира, который стал для него последним в карьере на мировых первенствах. Ранее отец игрока в социальных сетях призвал сына не завершать карьеру.

Бразилия выбыла в 1/8 финала, уступив Норвегии. Неймар провёл на турнире два матча и забил один гол.