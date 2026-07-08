«Справедливость восторжествовала». Заур Тедеев — о вылете сборной США с ЧМ-2026

Известный российский специалист Заур Тедеев высказался о крупном поражении сборной США от Бельгии (1:4) в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2026 года. До игры ФИФА отложила дисквалификацию форварда американцев Фоларина Балогуна и допустила его до встречи с европейской командой.

«Отмена красной карточки нападающего США Балогуна — беспрецедентный случай. Никакие политические силы не могут влиять на футбол. Есть основной принцип — противостояние, которое предполагает осознанность и честность во всём. Уверен, в регламенте нет положения о том, что президент какой-либо страны может повлиять на отмену карточки. Но сборная США вылетела, поэтому справедливость восторжествовала», — сказал Тедеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.