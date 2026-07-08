«Зенит» — «Нефтчи»: стартовые составы команд на товарищеский матч

Сегодня, 8 июля, санкт-петербургский «Зенит» проведёт товарищеский матч с «Нефтчи» (Фергана, Узбекистан). Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Стартовые составы команд

«Зенит»: Москвичёв, Караваев, Андраде, Нино, Вега, Барриос, Вендел, Педро, Джон Джон, Глушенков, Фелипе Аугусто.

«Нефтчи»: Тураев, Убайдуллаев, Гофуров, Цигер, Юлдошев, Алибоев, Феррейра, Йовович, Исмоилов, Одилов, Марушич.

Ранее «Зенит» провёл товарищеский матч с аргентинским клубом «Химнасия и Эсгрима ЛП». Встреча завершилась вничью — 1:1.

12 июля сине-бело-голубые встретятся с «Црвеной Звездой». Игра также состоится на домашней арене «Зенита». Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск.

По результатам минувшего сезона Российской Премьер‑Лиги, завершившегося 17 мая 2026 года, «Зенит» набрал 68 очков, опередив «Краснодар» (66 очков) на два очка, и стал чемпионом турнира.