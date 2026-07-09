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«Купер» и Yami Yami выпустили комбо к ЧМ-2026. На коробке от пиццы можно играть в футбол

«Купер» и Yami Yami выпустили комбо к ЧМ-2026. На коробке от пиццы можно играть в футбол
Коллаборация «Купер» и Yami Yami к ЧМ-2026
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Сервис доставки «Купер» и Yami Yami представили совместный продуктовый набор к чемпионату мира по футболу 2026 года.

В комбо вошла большая пицца «Пепперони» или пицца «Четыре сыра» в специальной упаковке в виде интерактивного футбольного поля. Благодаря перфорации зрители смогут собрать ворота и сыграть в мини-футбол прямо на коробке. Также в подарок к заказу идёт мерч болельщика от «Купера» — эксклюзивный брелок.

Специальный набор болельщика доступен в приложениях «Купера» и Yami Yami в Москве и Санкт-Петербурге с 6 по 19 июля.

По данным «Купера», во время крупных спортивных событий растёт спрос на еду: в июне 2026 года заказы пиццы увеличились на 10%, а закусок — на 28% год к году.

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Новости. Футбол
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