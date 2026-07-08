«Спартак» — «Рубин»: стартовые составы команд на товарищеский матч

Сегодня, 8 июля, состоится товарищеский матч между московским «Спартаком» и казанским «Рубином». Игра пройдёт на домашнем стадионе красно-белых «Лукойл Арена» в Москве. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск. В прямом эфире встречу покажет Okko. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

«Спартак»: Помазун, Саусь, Литвинов, Бабич, Дмитриев, Мартинс, Зобнин, Барко, Солари, Маркиньос, Гарсия.

«Рубин»: Ставер, Игнатьев, Нижегородов, Вуячич, Тесленко, Рожков, Йочич, Ходжа, Грипши, Безруков, Даку.

В минувшем розыгрыше Российской Премьер-Лиги «Спартак» занял четвёртое место. Красно-белые набрали 52 очка в 30 турах. Казанский «Рубин» с 43 очками финишировал на восьмой строчке в итоговой таблице. 1-й тур РПЛ-2026/2027 стартует 27 июля. «Спартак» примет «Родину», а «Рубин» сыграет дома с «Краснодаром».