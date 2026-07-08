Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Спартак — Рубин: стартовые составы команд на товарищеский матч, 8 июля 2026

«Спартак» — «Рубин»: стартовые составы команд на товарищеский матч
Комментарии

Сегодня, 8 июля, состоится товарищеский матч между московским «Спартаком» и казанским «Рубином». Игра пройдёт на домашнем стадионе красно-белых «Лукойл Арена» в Москве. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск. В прямом эфире встречу покажет Okko. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
08 июля 2026, среда. 19:30 МСК
Спартак М
Москва, Россия
1-й тайм
0 : 0
Рубин
Казань, Россия

Стартовые составы команд:

«Спартак»: Помазун, Саусь, Литвинов, Бабич, Дмитриев, Мартинс, Зобнин, Барко, Солари, Маркиньос, Гарсия.

«Рубин»: Ставер, Игнатьев, Нижегородов, Вуячич, Тесленко, Рожков, Йочич, Ходжа, Грипши, Безруков, Даку.

В минувшем розыгрыше Российской Премьер-Лиги «Спартак» занял четвёртое место. Красно-белые набрали 52 очка в 30 турах. Казанский «Рубин» с 43 очками финишировал на восьмой строчке в итоговой таблице. 1-й тур РПЛ-2026/2027 стартует 27 июля. «Спартак» примет «Родину», а «Рубин» сыграет дома с «Краснодаром».

Материалы по теме
Топ-события среды: предсезонка РПЛ, волейбол и «Тур де Франс»
Топ-события среды: предсезонка РПЛ, волейбол и «Тур де Франс»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android