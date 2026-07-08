Тедеев: очень уважаю работу Клоппа и буду переживать за него в сборной Германии

Известный российский специалист Заур Тедеев поделился мнением о возможном назначении Юргена Клоппа на пост главного тренера национальной команды Германии.

«Это абсолютно правильное решение. Я считаю Клоппа одним из лучших тренеров в мире. Этот человек показал нам сильный немецкий клуб, в котором работал. Потом очень сильный футбол он реализовывал вместе с «Ливерпулем». Я очень уважаю его работу, внимательно изучал её. Теперь буду переживать за него, потому что это один из моих любимых тренеров. Мне кажется, в сборной Германии у Юргена должно получиться больше, чем у кого-либо другого за последние годы», — сказал Тедеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

Ранее Немецкий футбольный союз (DFB) объявил о досрочном расторжении контракта с Юлианом Нагельсманом после вылета сборной в 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года.