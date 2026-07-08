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Нападающий «Пари НН» Матвей Урванцев отправился в аренду в «Челябинск» на сезон-2026/2027

Нападающий «Пари НН» Матвей Урванцев отправился в аренду в «Челябинск» на сезон-2026/2027
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Нападающий футбольного клуба «Пари Нижний Новгород» Матвей Урванцев продолжит карьеру в «Челябинске» в сезоне-2026/2027. Клубы достигли соглашения о переходе игрока на условиях аренды без права выкупа. «Пари НН» оставляет за собой право досрочно прекратить аренду и вернуть футболиста в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского клуба на официальном сайте.

Урванцев, которому 21 год, присоединился к «Пари НН» в феврале текущего года и провёл 10 матчей в Российской Премьер-Лиге.

«Матвей, желаем успешного и продуктивного сезона! До встречи!» — говорится в сообщении клуба.

По итогам минувшего сезона клуб из Нижнего Новгорода занял 15-е место в турнирной таблице РПЛ и покинул турнир. В сезоне-2026/2027 «Пари НН» выступит в Лиге Pari. «Челябинск» по итогам прошлого сезона расположился на 10-й строчке таблицы Первой лиги с 44 очками после 34 встреч.

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