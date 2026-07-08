Сёмин: необыкновенное мастерство Месси позволило Аргентине избежать вылета с ЧМ

Известный российский тренер Юрий Сёмин высказался о нападающем сборной Аргентины Лионеле Месси после матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2026 года с Египтом (3:2). Южноамериканская команда уступала в счёте в два мяча до 79-й минуты встречи.

«Чемпионат мира вызывает большое восхищение. Матч Аргентины и Египта не был исключением. Но, на мой взгляд, аргентинцы в целом недооценили соперника, поэтому долгое время проигрывали этот матч. И лишь только волевые усилия и необыкновенное мастерство Месси позволили им избежать поражения. Победа Аргентины была закономерной», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

В 1/4 финала сборная Аргентины сыграет со Швейцарией.