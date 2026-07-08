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Сёмин: необыкновенное мастерство Месси позволило Аргентине избежать вылета с ЧМ

Сёмин: необыкновенное мастерство Месси позволило Аргентине избежать вылета с ЧМ
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Известный российский тренер Юрий Сёмин высказался о нападающем сборной Аргентины Лионеле Месси после матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2026 года с Египтом (3:2). Южноамериканская команда уступала в счёте в два мяча до 79-й минуты встречи.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
07 июля 2026, вторник. 19:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 2
Египет
0:1 Ибрахим – 15'     0:2 Зико – 67'     1:2 Ромеро – 79'     2:2 Месси – 83'     3:2 Фернандес – 90+2'    

«Чемпионат мира вызывает большое восхищение. Матч Аргентины и Египта не был исключением. Но, на мой взгляд, аргентинцы в целом недооценили соперника, поэтому долгое время проигрывали этот матч. И лишь только волевые усилия и необыкновенное мастерство Месси позволили им избежать поражения. Победа Аргентины была закономерной», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

В 1/4 финала сборная Аргентины сыграет со Швейцарией.

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