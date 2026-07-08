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«Когда такое было?» Заур Тедеев выделил главные тенденции на чемпионате мира — 2026

«Когда такое было?» Заур Тедеев выделил главные тенденции на чемпионате мира — 2026
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Известный российский специалист Заур Тедеев выделил главные тенденции на чемпионате мира по футболу 2026 года.

«Мы с моими помощниками изучаем особенности всех команд на чемпионате мира. И вот бельгийцы очень сильны с точки зрения переходных фаз игры — это сразу бросается в глаза.

На этом чемпионате мира забивают очень много мячей — в среднем по три за игру. Когда такое было? И нулевых результатов практически нет. При этом надо признать очень хороший уровень вратарей — они много спасают. Я вообще не могу назвать ни одного слабого вратаря. Разве что меньше всех впечатлил Алисон из Бразилии.

Сегодня практически все команды стараются очень высоко и часто прессинговать. Это говорит о том, что они стремятся как можно скорее овладеть мячом и довести его до ворот соперника», — сказал Тедеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).

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