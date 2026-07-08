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Корнеев: Месси — лучший футболист в истории футбола, но Роналдиньо для меня — номер один

Корнеев: Месси — лучший футболист в истории футбола, но Роналдиньо для меня — номер один
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Бывший футболист «Барселоны» Игорь Корнеев поделился впечатлениями от матча 1/8 финала ЧМ-2026, в котором сборная Аргентины одержала победу над командой Египта со счётом 3:2. В этой встрече Лионель Месси отметился голом и результативной передачей, однако не смог реализовать 11-метровый удар на 21-й минуте матча.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
07 июля 2026, вторник. 19:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 2
Египет
0:1 Ибрахим – 15'     0:2 Зико – 67'     1:2 Ромеро – 79'     2:2 Месси – 83'     3:2 Фернандес – 90+2'    

— Месси был в самых важных моментах игры и стал тем героем, повлиявшим на результат. Он опять совершил чудо в этом сложнейшем матче и заставил судьбу работать на себя и Аргентину. Очередная суперигра в исполнении Лионеля.

— Месси — лучший футболист в истории?
— Учитывая все его лавры, титулы и награды, он точно лучший футболист в истории футбола. То, что делал Роналдиньо на полной скорости, не делал никто. Он для меня номер один, — приводит слова Корнеева «РБ Спорт».

В 1/4 финала ЧМ-2026 сборная Аргентины встретится с командой Швейцарии. Матч состоится 12 июля в Канзас-Сити.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
12 июля 2026, воскресенье. 04:00 МСК
Аргентина
Не начался
Швейцария
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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