Корнеев: Месси — лучший футболист в истории футбола, но Роналдиньо для меня — номер один

Бывший футболист «Барселоны» Игорь Корнеев поделился впечатлениями от матча 1/8 финала ЧМ-2026, в котором сборная Аргентины одержала победу над командой Египта со счётом 3:2. В этой встрече Лионель Месси отметился голом и результативной передачей, однако не смог реализовать 11-метровый удар на 21-й минуте матча.

— Месси был в самых важных моментах игры и стал тем героем, повлиявшим на результат. Он опять совершил чудо в этом сложнейшем матче и заставил судьбу работать на себя и Аргентину. Очередная суперигра в исполнении Лионеля.

— Месси — лучший футболист в истории?

— Учитывая все его лавры, титулы и награды, он точно лучший футболист в истории футбола. То, что делал Роналдиньо на полной скорости, не делал никто. Он для меня номер один, — приводит слова Корнеева «РБ Спорт».

В 1/4 финала ЧМ-2026 сборная Аргентины встретится с командой Швейцарии. Матч состоится 12 июля в Канзас-Сити.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.