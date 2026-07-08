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Сперцян — о сборах с «Аль-Ахли»: уже познакомился с ребятами и готов к усердной работе

Сперцян — о сборах с «Аль-Ахли»: уже познакомился с ребятами и готов к усердной работе
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Экс-полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян поделился первыми впечатлениями от знакомства с новыми одноклубниками в «Аль-Ахли» и первой тренировки в саудовском клубе, а также обратился к болельщикам с благодарностью за поддержку.

«Уже прибыл в Австрию и присоединился к команде на сборах. Познакомился с ребятами и готов к усердной работе. Спасибо за ваши слова поддержки, для меня это очень ценно!» — написал Сперцян в телеграм-канале.

Эдуард Сперцян перешёл в «Аль-Ахли» из «Краснодара» в летнее трансферное окно. О сделке было объявлено во вторник, 7 июля. По данным СМИ, сумма трансфера превысила € 21 млн.

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