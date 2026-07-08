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Стало известно, под каким номером Эдуард Сперцян будет выступать за «Аль-Ахли»

Стало известно, под каким номером Эдуард Сперцян будет выступать за «Аль-Ахли»
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Новичок саудовского «Аль-Ахли» Эдуард Сперцян определился с игровым номером в составе нового клуба. Ранее пресс-служба команды опубликовала в соцсети видео с первой тренировкой воспитанника «Краснодара» после трансфера. Футболист присоединился к новым одноклубникам на предсезонном сборе в Австрии.

На опубликованных кадрах можно заметить, что Сперцян занимается в тренажёрном зале в тренировочной экипировке нового клуба с восьмым номером. В сезоне-2024/2025 под ним за команду выступал вингер
Сумайхан Аль-Набит.

Фото: кадр из видео

В минувшем сезоне номер оставался свободным. За «Краснодар» Сперцян играл под номером 10. В «Аль-Ахли» он принадлежит французу Энцо Мийо.

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Эдуард Сперцян прибыл в расположение «Аль-Ахли» в Австрии и провёл первую тренировку
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