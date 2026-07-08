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Тедеев: Кейн достоин «Золотого мяча» — отдаёт всего себя этому великому виду спорта

Тедеев: Кейн достоин «Золотого мяча» — отдаёт всего себя этому великому виду спорта
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Известный российский специалист Заур Тедеев поделился мнением о перспективах нападающего мюнхенской «Баварии» и сборной Англии Гарри Кейна в борьбе за «Золотой мяч». Форвард забил шесть голов на чемпионате мира по футболу 2026 года.

«Кейна отличает высокий уровень самоотдачи. То, как он работает на команду, особенно с точки зрения оборонительных действий, вызывает огромное уважение. Если бы меня как болельщика и немножко специалиста сегодня спросили, кто мне больше нравится: Холанд или Кейн, – я бы выбрал второго. Посмотрел матч с Мексикой (3:2) и ещё раз убедился, что это выдающийся футболист, который отдаёт всего себя своей стране и этому великому виду спорта. Он абсолютно достоин «Золотого мяча», — сказал Тедеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

В 1/4 финала ЧМ-2026 англичане встретятся с командой Норвегии. Чемпионат мира по футболу 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

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