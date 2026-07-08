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Экс-тренер «Акрона» Тедеев ответил, кто из игроков РПЛ впечатлил его на чемпионате мира

Экс-тренер «Акрона» Тедеев ответил, кто из игроков РПЛ впечатлил его на чемпионате мира
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Бывший главный тренер тольяттинского «Акрона» Заур Тедеев ответил на вопрос, кто из игроков Российской Премьер-Лиги впечатлил его на чемпионате мира по футболу 2026 года.

«Я в первую очередь переживал за Беншимола, потому что он играл у меня. Жилсон — большой молодец, как и вся сборная Кабо-Верде. Но больше всех из легионеров РПЛ впечатлил Кевин Ленини. На мой взгляд, он был одним из лучших в своей команде. Достаточно неплох был Дуглас Сантос. Он явный игрок стартового состава сегодняшней сборной Бразилии. Это большой успех для «Зенита», — сказал Тедеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

На данный момент на ЧМ-2026 не осталось представителей команд РПЛ. Турнир проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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