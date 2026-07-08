Голкипер сборной Швейцарии Грегор Кобель стал лидером по количеству предотвращённых голов на чемпионате мира 2026 года. Согласно модели ожидаемых голов по ударам в створ, он предотвратил 2,6 гола, что является лучшим показателем среди всех вратарей турнира. Об этом сообщает OptaFranz в соцсети.

В 1/8 финала чемпионата мира Швейцария сыграла с Колумбией на стадионе «Би-Си Плэйс» в Ванкувере, Канада. Основное и дополнительное время завершилось со счётом 0:0. В серии пенальти швейцарцы одержали победу со счётом 4:3.

В 1/4 финала команда Швейцарии встретится со сборной Аргентины. Матч запланирован на 12 июля на стадионе «Эрроухед» в Канзас-Сити, Миссури, США. Начало встречи намечено на 4:00 мск.

Чемпионат мира по футболу 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.