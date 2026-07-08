Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Голкипер сборной Швейцарии Грегор Кобель — лидер ЧМ‑2026 по предотвращённым голам

Голкипер сборной Швейцарии Грегор Кобель — лидер ЧМ‑2026 по предотвращённым голам
Комментарии

Голкипер сборной Швейцарии Грегор Кобель стал лидером по количеству предотвращённых голов на чемпионате мира 2026 года. Согласно модели ожидаемых голов по ударам в створ, он предотвратил 2,6 гола, что является лучшим показателем среди всех вратарей турнира. Об этом сообщает OptaFranz в соцсети.

В 1/8 финала чемпионата мира Швейцария сыграла с Колумбией на стадионе «Би-Си Плэйс» в Ванкувере, Канада. Основное и дополнительное время завершилось со счётом 0:0. В серии пенальти швейцарцы одержали победу со счётом 4:3.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
07 июля 2026, вторник. 23:00 МСК
Швейцария
Окончен
0 : 0
4 : 3
Колумбия

В 1/4 финала команда Швейцарии встретится со сборной Аргентины. Матч запланирован на 12 июля на стадионе «Эрроухед» в Канзас-Сити, Миссури, США. Начало встречи намечено на 4:00 мск.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
12 июля 2026, воскресенье. 04:00 МСК
Аргентина
Не начался
Швейцария
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Чемпионат мира по футболу 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

Календарь матчей ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
«Не до конца осознал произошедшее». Форвард Швейцарии — о матче с Колумбией на ЧМ-2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android