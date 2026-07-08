ФИФА отклонила апелляцию Франции по жёлтой карточке Олисе

ФИФА отклонила апелляцию Франции с требованием отменить жёлтую карточку, полученную полузащитником Майклом Олисе в матче 1/8 финала чемпионата мира — 2026 со сборной Парагвая (1:0), сообщает L'Équipe. Предупреждение было вынесено в компенсированное время встречи.

«Сегодня утром мы получили решение ФИФА: карточка остаётся в силе», — приводит слова главного тренера сборной Франции Дидье Дешама L'Équipe.

В случае получения предупреждения в игре с Марокко, которая состоится 9 июля, Олисе пропустит потенциальный полуфинал.

Федерация футбола Франции (FFF) обратилась с апелляцией после недавнего решения ФИФА по нападающему сборной США Фоларину Балогуну. Ранее Международная федерация футбола отменила красную карточку американского форварда.