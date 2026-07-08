Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин оценил уровень судейства на чемпионате мира 2026 года в США, Канаде и Мексике.

«Очень нравится судейство, которое происходит на чемпионате мира. Впервые судьи помогли футболу играть значительно большее время, чтобы мяч находился в поле. Они не делают лишних остановок в матчах, за исключением «водопоя». Они не останавливают имитацию игроков при падениях. Нововведения и правила играют большую роль. И футболисты меньше падают и лежат, а встают и продолжают играть. Для нас это самое важное, что надо подчеркнуть. И рефери понимают, где есть имитация падения. Они очень высокой квалификации», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

На ЧМ-2026 осталось восемь команд, которые претендуют на победу в турнире. Стадия 1/4 финала откроется в четверг, 9 июля, матчем между сборными Франции и Марокко.