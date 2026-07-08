Представитель «Индепендьенте»: ждём, когда Барко оформит свой уход из «Спартака»

Член совета директоров и спортивный секретарь «Индепендьенте» Эстебан Саенс Рико высказался о статусе переговоров по полузащитнику московского «Спартака» Эсекьелю Барко. Ранее сообщалось, что аргентинский футболист может вернуться на родину в летнее трансферное окно.

«С нашей стороны вопрос остаётся открытым. Мы ждём, когда игрок окончательно оформит свой уход из клуба», — приводит слова Саенс Рико Odds.ru.

Барко выступает за «Спартак» с лета 2024-го. Его контракт с красно-белыми подходит к концу через год. По слухам, на 27-летнего футболиста также претендует клуб «Крузейро» из чемпионата Бразилии.