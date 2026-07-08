«В этом нет смысла...» Экс-арбитр — об отмене гола Египта в матче с Аргентиной на ЧМ-2026

Бывший немецкий арбитр Мануэль Грефе прокомментировал отмену гола сборной Египта в ворота национальной команды Аргентины (2:3) в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2026 года.

«Нет гола Египта, потому что был фол. Нет фола Аргентины, потому что забили гол. В этом нет смысла… Опять на этом чемпионате мира. С меня хватит», — написал Грефе в своём аккаунте в социальной сети X.

Ранее президент футбольной ассоциации Египта Хани Абу Рида потребовал расследования инцидентов в матче (отменённый гол сборной Египта и возможный пенальти перед третьим голом Аргентины), а также отстранения французской бригады арбитров до конца чемпионата мира.

В 1/4 финала ЧМ-2026 Аргентина встретится со сборной Швейцарии.