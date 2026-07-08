Двукратная обладательница «Золотого мяча» Путельяс стала игроком «Лондон Сити Лайонессес»

Испанская футболистка Алексия Путельяс подписала контракт с клубом английской лиги «Лондон Сити Лайонессес», сообщает пресс-служба команды.

Фото: «Лондон Сити»

«Я в восторге от этого нового этапа. Амбиции клуба и его приверженность развитию как независимого женского клуба глубоко резонируют со мной. Я хочу бороться за титулы и работать над развитием женского футбола в Англии и мире», — сказала Путельяс.

32-летняя Путельяс на рассвете карьеры два года провела в составах «Эспаньола» и «Леванте», выиграв с каталонским клубом Кубки Испании и Каталонии. С 2012 по 2026 год защищала цвета «Барселоны», с которой выиграла 35 трофеев. Со сборной Испании выиграла чемпионат мира, Лигу наций, два чемпионата Европы до 17 лет.

На индивидуальном уровне дважды выиграла «Золотой мяч», дважды признавалась лучшей футболисткой года по версии ФИФА, четырежды входила в символическую сборную Лиги чемпионов.