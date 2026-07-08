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«Я многому научился и совершал ошибки». Аморим — о работе в «МЮ»

«Я многому научился и совершал ошибки». Аморим — о работе в «МЮ»
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Новый главный тренер «Милана» Рубен Аморим рассказал об опыте, полученном в «Манчестер Юнайтед», который он возглавлял с ноября 2024 года по январь 2026-го.

«Могу сказать лишь одно: я многому научился и совершал ошибки. У меня не было возможности — и я сожалею об этом — обратиться к болельщикам «Манчестер Юнайтед» в тот момент. Я искренне горжусь тем, что был их тренером на протяжении года», — приводит слова Рубена Аморима журналист BBC Sport Симон Стоун.

Напомним, Аморим был уволен с поста главного тренера «Манчестер Юнайтед» в январе 2026 года. Ранее он возглавлял лиссабонский «Спортинг» и «Брагу».

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