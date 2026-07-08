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Защитник Виктор Александров продлил контракт с «Пари Нижний Новгород» до 2028 года

Защитник Виктор Александров продлил контракт с «Пари Нижний Новгород» до 2028 года
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Защитник Виктор Александров продлил контракт с клубом «Пари Нижний Новгород». Новое соглашение будет действовать до конца сезона-2027/2028. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского клуба на официальном сайте.

Александров выступает за «Пари НН» с 2022 года и является одним из старожилов команды. На его счету 114 матчей в составе нижегородцев и восемь забитых мячей.

«Мы рады сообщить о продлении контракта с защитником Виктором Александровым! Витя, спасибо за то, что ты с нами! Желаем как можно больше побед в составе «Пари НН»!» — говорится в сообщении клуба.

По итогам минувшего сезона «Пари Нижний Новгород» занял 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и покинул турнир. В сезоне-2026/2027 клуб будет выступать в Лиге Pari.

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