Защитник «Спартака» Илья Самошников проведёт сезон-2026/2027 в «Рубине»

Фланговый защитник московского «Спартака» Илья Самошников проведёт сезон-2026/2027 в казанском «Рубине» в рамках арендного соглашения.

«Илья Самошников проведёт сезон в «Рубине». Наш защитник будет выступать за клуб из Казани на правах аренды. Желаем Илье успешно проявить себя в «Рубине» и вернуться ещё сильнее в «Спартак», — сообщает телеграм-канал столичного клуба.

В прошлом сезоне 28-летний защитник провёл за московскую команду семь матчей, забил один гол и сделал одну результативную передачу. Самошников уже выступал за казанцев с 2020 по 2023 год, после чего перешёл в московский «Локомотив», а затем присоединился к красно-белым.