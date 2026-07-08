Павел Мамаев оценил выступление Роналду и вылет Португалии с ЧМ-2026

Бывший футболист сборной России Павел Мамаев высказался о выступлении сборной Португалии на чемпионате мира 2026 года. Он отметил, что нападающий Криштиану Роналду не мог мешать игре команды. В понедельник, 6 июля, в матче 1/8 финала турнира сборная Испании одержала победу над Португалией со счётом 1:0. На ЧМ-2026 Роналду забил три гола: два на групповом этапе и один в плей-офф. Португалец стал первым футболистом, который забивал на шести чемпионатах мира.

— Многие говорят, что Роналду мешал Португалии. Что думаете об их вылете?

— Не думаю, что Роналду мешал Португалии, игрок такого масштаба не может мешать. Здесь просто такой момент, что они играли против одной из сборных, которая с самого начала турнира претендует на звание чемпионов мира. Тут больше вопрос в том, кому больше улыбнулась удача, кто больше использовал свои моменты. Нельзя говорить, что Португалия проиграла из‑за участия или неучастия Роналду. При удачном стечении обстоятельств Португалия могла бы пройти дальше, но испанцы одни из главных претендентов на Кубок мира, — приводит слова Мамаева «Матч ТВ».