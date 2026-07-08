В «Спартаке» объяснили отсутствие Жедсона в товарищеском матче с «Рубином»

В «Спартаке» объяснили отсутствие хавбека Жедсона Фернандеша в товарищеском матче с казанским «Рубином». Игра проходит в эти минуты на домашнем стадионе красно-белых «Лукойл Арена» в Москве. Счёт 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Полузащитник Жедсон Фернандеш пропускает матч по семейным обстоятельствам. Клуб согласовал его отъезд. В скором времени футболист вернётся в расположение команды и продолжит подготовку к сезону», — сообщает пресс-служба «Спартака».

В минувшем розыгрыше Российской Премьер-Лиги «Спартак» занял четвёртое место. Красно-белые набрали 52 очка в 30 турах. Казанский «Рубин» с 43 очками финишировал на восьмой строчке в итоговой таблице. 1-й тур РПЛ-2026/2027 стартует 27 июля. «Спартак» примет «Родину», а «Рубин» сыграет дома с «Краснодаром».