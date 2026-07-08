Юрий Сёмин признался, что ему тяжело смотреть ночные матчи чемпионата мира

Российский специалист Юрий Сёмин оценил уровень ЧМ‑2026, назвал главных претендентов на трофей и признался, что из‑за позднего времени пропускает ночные матчи.

«Думаю, новая сборная не поднимет трофей по итогам чемпионата мира. Это сделает или Франция, или Аргентина, или Испания. Думаю, кто-то из этих сборных поднимет трофей. Мне нравится, как проходит чемпионат мира и игры, которые есть. И это несмотря на то что для многих команд это очень серьёзная акклиматизация, необычная жара, большие перелёты. А уровень футбола просто высочайший!

Тяжело было смотреть ночные матчи чемпионата мира. Что-то смотрел, а что-то — нет. Все матчи, которые проходят до часу ночи, смотрю. А всё, что позже — иной раз пропускаю», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.