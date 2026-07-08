Гризманн высказался о долгожданном переходе в американскую лигу

Бывший игрок мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн поделился эмоциями от перехода в американский клуб «Орландо Сити» на официальной презентации, которая состоялась во вторник, 7 июля.

«С 18 лет я мечтал попасть в МЛС. Я здесь, чтобы выигрывать трофеи, строить отношения с болельщиками и помогать своим товарищам по команде совершенствоваться. Я много слышал о флоридском дерби с «Интер Майами». Будет приятно снова встретиться с Месси, а также с Родриго Де Паулем, с которым у меня очень хорошие отношения», — приводит слова Гризманна L'Équipe.

Напомним, в марте 2026 года клуб американской МЛС «Орландо Сити» объявил о трансфере форварда мадридского «Атлетико» Антуана Гризманна.