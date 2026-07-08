Видео: первая тренировка Эдуарда Сперцяна с клубом «Аль-Ахли»

Пресс-служба «Аль-Ахли» опубликовала видео с первой тренировки экс-полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна. Воспитанник «быков» присоединился к саудовской команде в летнее трансферное окно. О трансфере было официально объявлено во вторник, 7 июля.

На видео запечатлён момент прибытия Сперцяна в расположение нового клуба, знакомство с партнёрами по команде, а также занятие в тренажёрном зале и работа с мячом на поле. «Аль-Ахли» проводит летний предсезонный сбор в Австрии.

Ранее спортивный директор «Аль-Ахли» Руи Педру поприветствовал Сперцяна в клубе и заявил, что он станет важным дополнением к команде и сыграет ключевую роль в достижении целей в предстоящих сезонах.