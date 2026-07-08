Воспитанник «Краснодара» Тереховский шокирован переходом Сперцяна в «Аль-Ахли»

Вратарь «Акрона» и воспитанник «Краснодара» Игнат Тереховский высказался о переходе полузащитника Эдуарда Сперцяна в саудовский клуб «Аль-Ахли». О трансфере официально было объявлено во вторник, 7 июля.

— Сперцян — в Саудовской Аравии. Ты в шоке?

— Да. Я Эдика знаю. Ещё когда перешёл в основную команду, общался с ним и видел его менталитет. Я искренне верил, что он окажется в Европе. Понятно, что, возможно, не в топ‑клубе АПЛ, но думал, что это будет команда из нижней части таблицы английского чемпионата или клуб из Италии — об этом я слышал. Но не Саудовская Аравия. Да, я в шоке! — сказал Тереховский в эфире программы «Третий тайм» на «Матч Премьер».

Эдуарду Сперцяну 26 лет. В сезоне-2024/2025 он в качестве капитана «Краснодара» привёл команду к первому чемпионству в истории клуба. В сезоне-2025/2026 полузащитник стал лучшим ассистентом РПЛ, сделав 16 голевых передач, а также лучшим по системе «гол+пас», набрав 29 очков (13+16).