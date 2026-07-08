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Эдуард Сперцян завёл аккаунт в X и обратился к болельщикам «Аль-Ахли» на английском языке

Эдуард Сперцян завёл аккаунт в X и обратился к болельщикам «Аль-Ахли» на английском языке
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Новичок «Аль-Ахли» Эдуард Сперцян завёл аккаунт в соцсети X после трансфера из «Краснодара» и поприветствовал болельщиков своего нового клуба на английском языке. О переходе было объявлено во вторник, 7 мая. Сегодня полузащитник присоединился к «Аль-Ахли»

«Ас-саляму алейкум. Я уже знаю, кто вы — число, которое никогда не сломлено. 12-й игрок. 60 000 болельщиков, освещающих «Аль-Джавхару» зелёным. Я приехал в Джидду, чтобы выиграть как можно больше трофеев и порадовать всех болельщиков.

С нетерпением жду вашей энергии и готов поделиться своей с вами. Давайте творить историю! Увидимся на «Аль-Джавхаре», — написал Сперцян в соцсети X.

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