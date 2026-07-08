«Зенит» — «Нефтчи»: команды обменялись голами в течение трёх минут

В эти минуты санкт-петербургский «Зенит» проводит товарищеский матч с «Нефтчи» (Фергана, Узбекистан). Игра проходит на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

На данный момент счёт — 2:1 в пользу хозяев поля.

На 37-й минуте полузащитник «Нефтчи» Аброрбек Исмоилов сократил отставание в счёте. На 34-й минуте форвард сине-бело-голубых Максим Глушенков удвоил преимущество своей команды.

Первый мяч в игре забил на 21-й минуте нападающий «Зенита» Фелипе Аугусто.

Ранее «Зенит» провёл товарищеский матч с аргентинским клубом «Химнасия и Эсгрима ЛП». Встреча завершилась вничью — 1:1.

12 июля сине-бело-голубые встретятся с «Црвеной Звездой». Игра также состоится на домашней арене «Зенита». Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск.

По результатам минувшего сезона Российской Премьер‑Лиги, завершившегося 17 мая 2026 года, «Зенит» набрал 68 очков, опередив «Краснодар» (66 очков) на два очка, и стал чемпионом турнира.