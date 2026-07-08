Новичок «Зенита» Фелипе Аугусто забил дебютный мяч за команду в игре с «Нефтчи»

Новичок «Зенита» Фелипе Аугусто забил дебютный мяч за команду. Форвард отличился на 21‑й минуте товарищеского матча с клубом «Нефтчи» (Фергана, Узбекистан), который проходит в эти минуты на стадионе «Газпром Арена» в Санкт‑Петербурге.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию. После первого тайма счёт — 2:1 в пользу хозяев поля.

29 июня «Зенит» на своём официальном сайте объявил о трансфере нападающего Фелипе Аугусто из «Трабзонспора». Стороны подписали контракт сроком на четыре года с опцией продления ещё на один сезон.

Ранее СМИ утверждали, что «Зенит» заплатит за 22-летнего бразильца € 15 млн. Ещё € 5 млн будут предусмотрены в виде бонусов.

Аугусто играл за «Трабзонспор» с лета 2025 года. За этот период нападающий принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых отметился 15 голами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.