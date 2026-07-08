Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Новичок «Зенита» Фелипе Аугусто забил дебютный мяч за команду в игре с «Нефтчи»

Новичок «Зенита» Фелипе Аугусто забил дебютный мяч за команду в игре с «Нефтчи»
Комментарии

Новичок «Зенита» Фелипе Аугусто забил дебютный мяч за команду. Форвард отличился на 21‑й минуте товарищеского матча с клубом «Нефтчи» (Фергана, Узбекистан), который проходит в эти минуты на стадионе «Газпром Арена» в Санкт‑Петербурге.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию. После первого тайма счёт — 2:1 в пользу хозяев поля.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
08 июля 2026, среда. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
2-й тайм
2 : 1
Нефтчи Ф
Фергана, Узбекистан
1:0 Аугусто – 21'     2:0 Глушенков – 34'     2:1 Исмоилов – 37'    

29 июня «Зенит» на своём официальном сайте объявил о трансфере нападающего Фелипе Аугусто из «Трабзонспора». Стороны подписали контракт сроком на четыре года с опцией продления ещё на один сезон.

Ранее СМИ утверждали, что «Зенит» заплатит за 22-летнего бразильца € 15 млн. Ещё € 5 млн будут предусмотрены в виде бонусов.

Аугусто играл за «Трабзонспор» с лета 2025 года. За этот период нападающий принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых отметился 15 голами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

Материалы по теме
«Зенит» — «Нефтчи» Фергана. Чемпион Узбекистана в Санкт-Петербурге
«Зенит» — «Нефтчи» Фергана. Чемпион Узбекистана в Санкт-Петербурге
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android