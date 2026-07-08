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Кайрат — Сутьеска, результат матча 8 июля 2026, счет 2:1, 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов 2026/2027

«Кайрат» обыграл «Сутьеску» в квалификационном раунде ЛЧ благодаря голу на 90+3-й минуте
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Завершился первый матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027, в котором встречались казахстанский «Кайрат» и черногорская «Сутьеска». Встреча прошла на стадионе «Центральный» (Алма-Ата, Казахстан). Игра закончилась победой хозяев поля со счётом 2:1.

Лига чемпионов . 1-й квалификационный раунд. 1-й матч
08 июля 2026, среда. 18:00 МСК
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
Окончен
2 : 1
Сутьеска
Никшич, Черногория
1:0 Африко – 76'     1:1 Мрвалевич – 90'     2:1 Гуаль – 90+3'    

Первый гол в матче забил Лукас Африко. Бразильский защитник «Кайрата» отличился во втором тайме на 76-й минуте. На 90-й минуте нападающий «Сутьески» Марко Мрвалевич сравнял счёт. На 90+3-й минуте Марк Гуаль вывел вперёд хозяев поля.

Отметим, что во встрече также принял участие бывший футболист «Краснодара» и сборной Беларуси Александр Мартынович. Защитник был заменён после первого тайма.

Ответная встреча команд пройдёт через неделю, 15 июля.

Календарь квалификационного раунда Лиги чемпионов-2026/2027
Турнирная сетка квалификационного раунда Лиги чемпионов-2026/2027
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