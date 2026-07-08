«Кайрат» обыграл «Сутьеску» в квалификационном раунде ЛЧ благодаря голу на 90+3-й минуте

Завершился первый матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027, в котором встречались казахстанский «Кайрат» и черногорская «Сутьеска». Встреча прошла на стадионе «Центральный» (Алма-Ата, Казахстан). Игра закончилась победой хозяев поля со счётом 2:1.

Первый гол в матче забил Лукас Африко. Бразильский защитник «Кайрата» отличился во втором тайме на 76-й минуте. На 90-й минуте нападающий «Сутьески» Марко Мрвалевич сравнял счёт. На 90+3-й минуте Марк Гуаль вывел вперёд хозяев поля.

Отметим, что во встрече также принял участие бывший футболист «Краснодара» и сборной Беларуси Александр Мартынович. Защитник был заменён после первого тайма.

Ответная встреча команд пройдёт через неделю, 15 июля.