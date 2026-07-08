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УЕФА может блокировать допуск российских команд к международным турнирам — The Guardian

УЕФА может блокировать допуск российских команд к международным турнирам — The Guardian
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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) готов заблокировать возвращение российских команд в международный футбол, несмотря на то что Международный олимпийский комитет (МОК) предварительно снял со страны запрет на участие в мировых соревнованиях, сообщает The Guardian.

По данным источника, УЕФА пока не дал официальных комментариев по поводу своего решения, однако сообщается, что некоторые крупнейшие футбольные федерации по-прежнему категорически возражают против возвращения России. В их числе Англия, Германия и Франция. Так, сборная России не сможет принять участия и на следующем чемпионате мира, поскольку отборочная стадия турнира в Европе проходит под эгидой УЕФА, а не Международной федерации футбола (ФИФА).

Напомним, ранее МОК временно отменил приостановку деятельности Олимпийского комитета России (ОКР), действовавшую с 12 октября 2023 года.

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